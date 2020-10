Coupe d'Europe de rugby: Toulouse et Clermont piégés par la formule Covid

Exeter et l'Ulster pour Toulouse, Bristol et le Munster pour Clermont: non protégés, ces deux clubs français ont hérité mercredi d'un tirage quasi impossible pour la Coupe d'Europe de rugby, dont la formule a été revisitée en raison de la pandémie de Covid-19.

Combien de points faudra-t-il amasser pour passer en quarts de finale? C'est la question que les 24 participants ont dû se poser lorsque la fumeuse formule de poules concoctée par l'European Professional Club Rugby s'est éclairée vers 16h00 après le tirage au sort réalisé à Lausanne, siège de l'organisateur.

Trois victoires (12 points assurés) en quatre matches semblent être le seuil minimal pour s'assurer une présence en quarts de finale, et les bonus - offensifs et défensifs - ne seront pas de trop pour les deux clubs français, placés comme Montpellier (Leinster, Wasps) dans une "poule de la mort" personnalisée en raison du système retenu.

Ce n'est pas une surprise puisque Toulouse et Montpellier, moins bien classés du Top 14 (7e et 8e) au moment de l'arrêt définitif du championnat pour cause de pandémie, étaient placés dans le chapeau 4 et étaient forcément promis aux meilleurs clubs anglais (Exeter et Wasps) et irlandais (Leinster et Ulster), issus du chapeau 1.

Restait à savoir lesquels: ce seront des doubles retrouvailles pour Toulouse, vainqueur de l'Ulster en quart puis battu en demi-finale par Exeter, nouveau champion d'Europe et d'Angleterre. Et une double montagne pour le MHR, peu à l'aise dans cette compétition, avec le Leinster, champion 2018 et finaliste 2019, et les Wasps, finalistes de Premiership. Ils auront deux confrontations aller-retour pour faire au mieux et tenter de rallier les quarts.

- Menu différent selon les clubs -

Clermont, 6e de ce Top 14 inachevé et placé dans le chapeau 3, pouvait en revanche espérer meilleur sort que Bristol, vainqueur du dernier Challenge européen et renforcé par le centre fidjien Semi Radradra, et le Munster, poids lourd irlandais. Issu du même chapeau, le Stade rochelais a été nettement mieux servi avec Bath et Edimbourg.

D'autant que les Rochelais sont tombés dans la poule A, nettement moins garnie que la poule B. Et comme seuls les 4 mieux classés de chaque poule de 12 survivront, et ce alors que le menu diffère drastiquement selon les clubs, le Racing peut à peine se réjouir d'être tombé sur les Harlequins et le Connacht, loin d'être des épouvantails.

Car dans la poule B, le récent finaliste devra presque réaliser un 4/4 pour faire mieux que des clubs qu'ils n'affrontera pas, à savoir Exeter, Bristol, Toulouse, Clermont, l'Ulster et le Munster.

De ces 7 cadors, 3 au moins resteront aux portes des quarts dans cette poule. Les équipes classées 5e à 8e auront néanmoins un lot de consolation en étant reversées en Challenge européen.

Les survivants à ce programme inégal, eux, seront ensuite mis sur un pied d'égalité en quarts, qui se disputeront en aller-retour.

Les demi-finales et la finale, programmée à Marseille le 22 mai, restent en revanche sur un match sec.

Le tirage au sort de la Coupe d'Europe 2020-2021

Poule A (pays/adversaires entre parenthèses)

- Bordeaux-Bègles (FRA/Dragons, Northampton)

- Leinster (IRL/Montpellier, Northampton)

- Wasps (ENG/Dragons, Montpellier)

- Bath (ENG/La Rochelle, Scarlets)

- Edimbourg (SCO/La Rochelle, Sale)

- Toulon (FRA/Sale, Scarlets)

- La Rochelle (FRA/Bath, Edimbourg)

- Sale (ENG/Edimbourg, Toulon)

- Scarlets (WAL/Bath, Toulon)

- Dragons (WAL/Bordeaux-Bègles, Wasps)

- Montpellier (FRA/Leinster, Wasps)

- Northampton (ENG/Bordeaux-Bègles, Leinster)

POULE B

- Exeter (ENG/Glasgow, Toulouse)

- Lyon (FRA/Glasgow, Gloucester)

- Ulster (IRL/Gloucester, Toulouse)

- Bristol (ENG/Clermont, Connacht)

- Munster (IRL/Clermont, Harlequins)

- Racing 92 (FRA/Connacht, Harlequins)

- Clermont (FRA/Bristol, Munster)

- Connacht (IRL/Bristol, Racing 92)

- Harlequins (ENG/Racing 92, Munster)

- Glasgow (SCO/Exeter, Lyon)

- Gloucester (ENG/Lyon, Ulster)

- Toulouse (FRA/Exeter, Ulster)

Le calendrier

Journée 1: week-end des 11/12/13 décembre 2020

Journée 2: week-end des 18/19/20 décembre 2020

Journée 3: week-end des 15/16/17 janvier 2021

Journée 4: week-end des 22/23/24 janvier 2021

Quarts de finale aller: week-end des 2/3/4 avril 2021

Quarts de finale retour : week-end des 9/10/11 avril 2021

Demi-finales: week-end des 30 avril-1er/2 mai 2021

Finale: samedi 22 mai à Marseille