Positif au coronavirus, Ronaldo mécontent de manquer le duel face à Barcelone

(Belga) Cristiano Ronaldo n'est pas content de devoir manquer la rencontre de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone ce mercredi soir. Le Portugais a de nouveau été testé positif au coronavirus mardi et a donc été écarté de la sélection de la Juventus.

"Je me sens bien et en bonne santé! Forza Juve! "#finoallafine"", a lancé Ronaldo sur Instagram. Il a ajouté le commentaire "PCR IS BULLSHIT", faisant référence au test rhino-pharyngé pour détecter le coronavirus. Il a ensuite supprimé ce commentaire. Ronaldo compte plus de 241 millions d'adeptes sur Instagram. Il y a plus de deux semaines que Ronaldo a été contaminé par le virus lors du regroupement de l'équipe nationale du Portugal. Dix jours plus tard, il a été à nouveau testé positif et a manqué le premier match de Ligue des Champions au Dynamo Kiev (victoire 0-2) et les duels contre Crotone et le Hellas Vérone en championnat (double 1-1). Mardi, il s'est avéré que Ronaldo avait fourni un test positif pour la troisième fois. Les règles de l'UEFA prescrivent qu'un joueur doit être testé négatif au moins 24 heures avant le coup d'envoi d'un match. . (Belga)