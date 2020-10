Diables Rouges: De Ketelaere prochaine surprise dans la sélection de Martinez? Désaccord entre nos consultants (vidéo)

Charles De Ketelaere sera-t-il le prochain joueur évoluant en Belgique à figurer dans la sélection de Roberto Martinez? Le jeune Brugeois, qui a notamment inscrit un but en Ligue des champions la semaine dernière contre le Zénith Saint-Pétersbourg, démontre qu'il peut évoluer au plus haut niveau européen. Suffisant pour jouer avec les Diables Rouges dès le prochain rassemblement? Nos consultants Mbaye Leye et Georges Grün ne partagent pas le même avis.

"Souvent en Belgique, ça va très vite dans ce sens. Cela a été le cas avec d’autres joueurs dont je ne vais pas citer les noms. Maintenant, on parle de De Ketelaere… Je pense qu’il y a encore du boulot avec les Espoirs belges. Quand vous voyez le noyau de l’équipe première, il ne faut pas aller trop vite", a estimé Mbaye Leye.

"C’est quand même un joueur qui évolue en Ligue des champions et qui a marqué. Il prend beaucoup d’expérience", a souligné Georges Grün. "Il est donc susceptible d’être appelé par Roberto Martinez. Quand on voit la dernière sélection, il y a eu des joueurs qui n’avaient peut-être pas de raison d’être là."

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?

Nouveau Comité de concertation vendredi: 3 scénarios sur la table dont le reconfinement total