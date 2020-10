Ligue des champions: "Pour le même prix, on peut aussi perdre contre la Lazio", estime Simon Mignolet (vidéo)

Le duel entre les deux vainqueurs de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions s'est terminé par un partage 1-1, mercredi, entre le Club de Bruges et la Lazio Rome. Les Romains ont ouvert la marque par Joaquin Correa (14e, 0-1) et Hans Vanaken a égalisé sur penalty (42e, 1-1). Bruges aurait pu espérer davantage grâce à une bonne deuxième mi-temps. Les deux clubs conservent la première place du groupe avec 4 points devant Dortmund, qui compte trois points après sa victoire 2-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg qui n'a toujours pas le moindre point.

A l'issue du match, le gardien de Bruges Simon Mignolet s'est exprimé à notre micro: "On a joué un bon match. Même avec quelques joueurs absents du côté de la Lazio, c’était quand même une bonne équipe. On a encaissé très tôt, mais après on a très bien joué. En deuxième mi-temps, on était la meilleure équipe et on aurait dû marquer 2-3 fois. Pour le même prix, on peut aussi perdre le match. 4 points sur 6, je crois que c’est pas mal. La bonne nouvelle est que le Zénith n’a pas encore de points. Pour la troisième place, c’est déjà bien."

> Ligue des champions: résultats & classements

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?

Nouveau Comité de concertation vendredi: 3 scénarios sur la table dont le reconfinement total