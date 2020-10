Ligue des Champions - Le Club Bruges et la Lazio dos à dos (1-1) conservent la tête du classement du groupe F

(Belga) Le duel entre les deux vainqueurs de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions s'est terminé par un partage 1-1, mercredi, entre le Club de Bruges et la Lazio Rome. Les Romains ont ouvert la marque par Joaquin Correa (14e, 0-1) et Hans Vanaken a égalisé sur penalty (42e, 1-1). Bruges aurait pu espérer davantage grâce à une bonne deuxième mi-temps. Les deux clubs conservent la première place du groupe avec 4 points devant Dortmund, qui compte trois points après sa victoire 2-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg qui n'a toujours pas le moindre point.

Le premier sursaut de la rencontre a été donné par Correa, qui de la limite de la surface a expédié un ballon à ras de terre sans danger pour Simon Mignolet (4e). Mais les Brugeois ont répondu en prenant la possession du ballon et en calant les Romains dans leur camp. Mais alors que les visités connaissaient un bon moment, Correa a reçu un ballon d'Adam Mauric (ex-Courtrai et Ostende) et l'a expédié avec beaucoup d'effet hors de portée de Mignolet (14e, 0-1). Le Club a accusé le coup, permettant à la Lazio de bien faire circuler le ballon au centre du terrain. Mais sur un tir de de Krépin Diatta dévié par Patric Gabarron, le ballon est arrivé à Charles De Ketelaere, qui n'a pas cadré son envoi du gauche (22e). La Lazio a également eu une grosse occasion mais Mohamed Fares a manqué son contrôle (39e). Dans la foulée, l'arbitre Anthony Taylor a été alerté par le VAR pour une faute de Patric sur Mats Rits et a accordé un penalty transformé par le spécialiste maison Vanaken (42e, 1-1). A la reprise, les Brugeois ont profité du changement de position de plusieurs joueur romains suite à la sortie de Patric pour diriger la manoeuvre. C'est ainsi qu'Emmanuel Dennis s'est présenté seul devant Pepe Reina, qui a intercepté son envoi (51e). Le gardien vétéran espagnol, 38 ans, a encore eu un beau réflexe sur une reprise de la tête de Rits (64e). De l'autre côté, Mignolet a passé un soirée tranquille jusqu'à ce que Sergej Milinkovic-Savic arrive devant lui et ne bloque le passage du Serbe (77e). Le gardien des Diables rouges a été plus heureux quand le Belgo-Brésilien Andres Pereira a hésité alors qu'il était dans les seize mètres (84e). (Belga)