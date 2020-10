Les clubs belges engagés en Europa League n'auront pas la partie facile jeudi lors de la 2e journée de la compétition. Le Standard rendra visite à Benfica et Jan Vertonghen, l'Antwerp accueillera Tottenham et Toby Alderweireld et La Gantoise recevra Hoffenheim.



