Zidane apaise la situation entre Benzema et Vinicius: "Il y a eu une discussion, c'est fini"

"Il y a eu une discussion" entre Benzema et Vinicius "et voilà, c'est fini", a assuré Zinédine Zidane, en référence à l'incident survenu mardi, vendredi en conférence de presse avant le match du Real Madrid contre le promu Huesca samedi pour la 8e journée de Liga.

"Je pense sincèrement que ça arrive souvent, ces petites choses qui se passent entre deux joueurs sur un terrain. Vraiment, je ne le dis pas pour éviter le problème, parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, quand vous jouez un match où il y a un peu de tension", a déclaré Zidane.

"Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça reste. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe juste après, derrière, et c'est ce qu'il s'est passé. Il y a une discussion entre les deux joueurs et voilà, c'est fini. Le lendemain, on passe à autre chose", a précisé "Zizou".

"Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui"

Mardi, à la mi-temps du match du Real Madrid chez le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions (2-2), l'attaquant français du Real Karim Benzema a échangé des mots crus avec son compatriote Ferland Mendy au sujet d'un de leurs coéquipiers.

"Il fait n'importe quoi. Frère, joue pas avec lui. La vie de ma mère, il joue contre nous" (sic) a soufflé Benzema à Mendy. L'échange a été capté par une caméra, et les médias français et espagnols ont supposé que Benzema parlait du jeune attaquant brésilien Vinicius (20 ans).

Bien sûr, c'est arrivé. Et pas seulement moi à propos de quelqu'un d'autre, mais aussi les autres à mon sujet !

"Je sais bien que ça plaît, ces petites polémiques. Mais je peux juste dire que c'est arrivé, et que ça arrivera encore. Et je pense que de temps en temps, à chaud, ça montre aussi le caractère de l'équipe", a ajouté "ZZ", qui a même rappelé que ça lui est arrivé, à lui aussi, quand il était joueur : "Bien sûr, c'est arrivé. Et pas seulement moi à propos de quelqu'un d'autre, mais aussi les autres à mon sujet !".

Avant d'affronter Huesca samedi, Zidane a également été interrogé sur le retour de l'attaquant international belge Eden Hazard (29 ans, 106 sél.), remis de sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite et qui a disputé une vingtaine de minutes en fin de match en Allemagne, mardi.

"Il va bien, on est contents, il s'entraîne bien avec nous chaque jour. Ses sensations sont bonnes, c'est l'essentiel", a rassuré "ZZ".

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les nouvelles mesures sur la table du comité de concertation