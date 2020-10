Novak Djokovic éliminé en quarts après une lourde défaite face à Sonego

(Belga) Novak Djokovic a été éliminé en quart de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, épreuve sur surface dure dotée de 1.409.510 euros, vendredi. Le Serbe, N.1 mondial, s'est incliné 6-2, 6-1 face à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 42), 'luvky loser' du tournoi. La rencontre a duré en 1 heure et 9 minutes.

Sonego affrontera en demi-finale soit le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 20) soit le Britannique Daniel Evans (ATP 33). Djokovic est pratiquement assuré de terminer la saison en tant que N.1 mondial après sa victoire sur le Croate Borna Coric (ATP 24) au tour précédent. Seul Rafael Nadal pourrait en théorie empêcher Djokovic de finir l'année à la 1e place. Il faudrait pour cela que l'Espagnol accepte une invitation de la part du tournoi de Sofia, programmé entre le 8 et le 14 novembre, soit juste après le Masters de Paris, auquel Nadal a prévu de participer. Si le Majorquin en reste à son programme de compétition initial, le Serbe terminera 2020 à la place de N.1 pour la sixième fois, soit autant que l'Américain Pete Sampras, son idole de jeunesse, qui a achevé six saisons au premier rang mondial, entre 1993 et 1998. Le Serbe de 33 ans a déjà terminé l'année en tant que N.1 mondial à cinq reprises: en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Rafael Nadal et Roger Federer ont eux accompli cet exploit cinq fois.