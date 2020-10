Jupiler Pro League - Waasland-Beveren a présenté son nouveau CEO

(Belga) Waasland-Beveren a nommé Antoine Gobin, 31 ans, comme nouveau CEO sur la recommandation des nouveaux propriétaires américains. Le Franco-Américain a précédemment occupé un poste de direction à la MLS en 2017 et 2018 et a également été co-actionnaire de Bordeaux.

Bolt Football Holdings, le groupe d'investissement américain qui détient des participations dans Crystal Palace, les équipes de la NBA Philadelphia 76ers et les Phoenix Suns ainsi que les New Jersey Devils dans la ligue de hockey américaine, a acquis quelque 97% des actions de Waasland-Beveren le mois dernier. Pour tirer le club waeslandien vers le haut, les nouveaux investisseurs comptent sur Gobin. "Lorsque le groupe d'investissement m'a proposé ce projet, j'ai tout de suite su que je devais m'engager", a répondu Gobin. "Je crois que nous avons un grand avenir devant nous à Waasland-Beveren. Je suis heureux de travailler avec l'équipe de direction pour apporter de la stabilité et des améliorations au club". "Gobin apportera encore plus d'expertise et de leadership au club, en travaillant avec l'équipe existante. Nous pensons que l'expérience d'Antoine améliorera nos objectifs et, surtout, permettra au club de maintenir son identité locale et ses valeurs fondamentales", a commenté Isaac Harrouche, le directeur de Bolt Football Holdings. (Belga)