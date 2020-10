Les Belges à l'étranger - Wolverhampton (avec Dendoncker) bat Crystal Palace (Batshuayi) et rejoint Everton en tête

(Belga) En battant Crystal Palace 2-0 lors du match d'ouverture de la 7e journée du championnat d'Angleterre, Wolverhampton a rejoint Everton et Liverpool en tête du classement. Grâce à Rayan Ait Nouri (18e, 1-0) et Daniel Podence (27e, 2-0), les Loups comptent 13 points tout comme les deux clubs de Liverpool. Crystal Palace, qui a terminé la rencontre à dix suite à l'exclusion de Luka Milivojevic (86e), occupe la 9e position (10 points).

A Walverhampton, Leander Dendoncker a disputé tout le match et a même vu un de ses tirs heurter a transversale (25e). Chez les 'Glazers', Michy Batshuayi a cédé sa place à Christian Benteke (84e). En Allemagne, Schalke, avec Benito Raman à partir de la 84e, a pris son deuxième point de la saison face à Stuttgart (1-1). Malick Thiaw a donné l'avance aux visités (30e, 1-0) et Nicolas Gonzalez a égalisé sur penalty (56e, 1-1). Après 6 journées, Schalke est 17e et Stuttgart (9 points) 4e. (Belga)