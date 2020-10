Première titularisation d'Eden Hazard cette saison avec le Real Madrid

(Belga) Eden Hazard fêtera sa première titularisation de la saison avec le Real Madrid, samedi après-midi (14h00) à l'occasion du match de la 8e journée de Liga contre Huesca.

Hazard s'entraîne désormais normalement avec le Real après des mois de blessure. Mardi soir en Ligue des champions au Borussia Mönchengladbach, il a obtenu ses premières minutes de jeu depuis le 7 août. Une vingtaine de minutes avant le coup de sifflet final, il est monté au jeu et a finalement vu les Madrilènes remonter au score de de 2-0 pour arracher le partage 2-2. "Il va bien, nous sommes satisfaits", a déclaré son entraîneur Zinedine Zidane vendredi lors de la rencontre avec la presse. "Il s'entraîne avec le groupe tous les jours et se sent bien, c'est le plus important." Le retour de Hazard est aussi une bonne nouvelle pour les Diables Rouges qui doivent jouer trois matchs le mois prochain : contre la Suisse le 11, puis les deux derniers matchs de la Ligue des Nations contre l'Angleterre, le 15, et le Danemark, le 18 novembre. Contrairement à la Ligue des champions, le Real n'a pas manqué son début de championnat. Avec treize points sur dix-huit, le Real est troisième de la Liga, à un point de la Real Sociedad d'Adnan Januzaj et de la surprenante formation de Cadix, promue cette saison. Cependant, les Basques ont joué un match de plus et les Andalous deux. . (Belga)