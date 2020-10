Kevin De Bruyne offre un assist à Walker et permet à Manchester City de s'imposer (vidéo)

Manchester City a disposé de Sheffield United, samedi pour la 7e journée de Premier League, avec un score (1-0) qui ne traduit pas la facilité de ce succès. Le seul but de la partie a été inscrit par Kyle Walker, qui, à la 28e minute, sur un assist de De Bruyne, d'une frappe tendue de loin. Le milieu de terrain belge est resté sur le terrain pendant toute la partie avec les Citizens, qui ont temporairement grimpé au septième rang du classement.

Ces trois points permettent à City de recoller un peu au peloton de tête en accrochant provisoirement la septième place avec 11 points, deux de moins seulement qu'Everton et Liverpool. Et c'est sans doute tout ce que Pep Guardiola voudra retenir du match. Sheffield United reste avant-dernier avec un point pris en sept matches.

Il a suffi d'un but une belle frappe du latéral Kyle Walker. Un but à la saveur spéciale pour le joueur. C'était son premier à l'extérieur en Premier League dans le stade de son club formateur, une réalisation qu'il a célébrée avec beaucoup de sobriété.

Mais les esprits chagrins ne manqueront pas de souligner qu'avec 16 tirs dont 8 cadrés, contre 3 et 1 pour les Blades, Manchester City a une nouvelle fois joué avec le feu en raison de son manque de réalisme, qui lui a souvent coûté cher par le passé.

La semaine qui vient, avant une trêve internationale, sera importante pour City qui peut déjà mettre un pied et demi en huitième de finale de Ligue des Champions s'il bat Olympiakos à domicile mardi. Les Citizens auront ensuite rendez-vous avec Liverpool, toujours à l'Etihad, pour un match capital dans la rivalité entre les deux clubs et pour la course au titre.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 31 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: voici les nouvelles mesures