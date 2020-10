European Tour - Detry deuxième de l'Open de Chypre après le 3e tour

(Belga) Thomas Detry s'est hissé au deuxième rang de l'Open de Chypre de golf, épreuve du Tour européen doté d'un million d'euros, grâce à un troisième tour en 67 coups, quatre sous le par, samedi, sur le parcours de l'Aphrodite Hills à Paphos.

Detry a commencé par un bogey au deuxième trou. Il a parfaitement rétabli la situation, avec quatre birdies lors des dix trous suivants. Après une erreur au trou N.15, il a fini en force, avec deux birdies aux deux derniers trous. Avec son total de 200, treize sous le par, il remonte de la sixième à la deuxième place, qu'il partage avec les Finlandais Sami Välimäki et Kalle Samooja, l'Anglais Marcus Armitage et l'Ecossais David Drysdale. Le leader, le Gallois Jamie Donaldson ne compte qu'un coup d'avance. "Aujourd'hui, avec le vent qui se levait de temps en temps, c'était un peu plus difficile qu'hier", a déclaré Detry. "Il s'agit d'atteindre les fairways et les greens. J'ai pris un départ moyen, manquant deux putts courts aux deux premiers trous. Je suis heureux d'avoir bien réagi, avec quatre birdies. Sur les quatre ou cinq derniers trous, j'ai joué dans le vent, ce qui n'était pas facile. Au quinzième trou, j'ai manqué un par de près, mais aux deux derniers trous, j'ai pu inscrire deux nouveaux birdies grâce à un coup très fort et à un bon drive." Nicolas Colsaerts, qui commençait sur la deuxième moitié du parcours, a inscrit sur sa carte un birdie et un bogey lors des neuf premiers trous. Le Bruxellois, deuxième de l'Open d'Italie dimanche passé, est parti complètement à la faute à son dixième trou, le N.1, où il a eu besoin de huit coups pour finir un par-4. Ce quadruple bogey a pesé lourd, car malgré deux birdies, il a rendu une carte de 73, deux au-dessus du par. Il est 67e au général. Classement après le 3e tour (par 71): 1. Jamie Donaldson (PdG) 199=65-65-69 -14 2. Kalle Samooja (Fin) 200=70-66-64 . Thomas Detry (Bel) 200=66-67-67 . Sami Välimäki (Fin) 200=65-67-68 . David Drysdale (Eco) 200=65-67-68 . Marcus Armitage (Ang) 200=66-64-70 7. Jeff Winther (Dan) 201=68-68-65 . Robert MacIntyre (Eco) 201=68-67-66 . Garrick Higgo (AfS) 201=68-66-67 . Callum Shinkwin (Ang) 201=67-66-68 . Jordan Smith (Ang) 201=67-66-68 ... 67. Nicolas Colsaerts (Bel) 212=69-70-73 (Belga)