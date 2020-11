Tim Gajser s'adjuge la première manche du GP de Trente, Desalle 6e, Jago Geerts 4e en MX2

(Belga) Leader au championnat du monde, le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté la première des deux manches du Grand Prix de Trente, 16e des 18 épreuves du championnat du monde de motocross en MXGP, dimanche à Pietramurata, en Italie. Clément Desalle (Kawasaki) a pris la 6e place. En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a fini 4e de la première joute.

Tim Gajser s'est imposé devant l'Italien Antonio Cairoli (KTM), 2e et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha). Pour sa dernière saison sur le circuit, Clément Desalle a flirté avec le top 5. Jeremy Van Horebeek (Honda) est lui 13e et Brent van Doninck (Yamaha), 16e. En MX2, le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) s'est adjugé la première manche devant le Français Tom Vialle (KTM), leader au championnat du monde qui grappille encore quelques points sur son dauphin, Jago Geerts (Yamaha), revenu 4e, après avoir commis une petite erreur peu avant la mi-course alors qu'il était parti en tête. L'Australien Jed Beaton (Husqvarna) a pris la 3e place. Côté belge encore, Nathan Renkens (KTM) a fini 23e. La deuxième manche en MX2 est prévue à 14h00, celle en MXGP à 15h00. C'est le premier volet du triptyque sur le circuit d'1.550m de Pietramurata soldant l'édition 2020 du championnat du monde. Mercredi aura lieu le Grand Prix de Pietramurata et dimanche prochain celui de Garda Trentino. (Belga)