Premier titre sur le circuit pour l'Australien John Millman à l'Open d'Astana

(Belga) L'Australien John Millman a remporté dimanche son premier titre sur le circuit ATP à la faveur de sa victoire 7-5, 6-1 sur le Français Adrian Mannarino en finale de l'Open d'Astana, tournoi disputé à Noursoultan, la capitale du Kazakhstan, doté de 273.345 dollars et disputé sur surface dure.

Âgé de 31 ans, le 45e joueur mondial avait perdu ses deux premières finales sur le circuit ATP à Tokyo (dur) l'en dernier et Budapest (terre battue) en 2018. Mais il a cette fois imposé sa loi, face à un joueur qu'il avait déjà battu lors de leurs deux seules confrontations. Classé 39e à l'ATP, Mannarino a concédé sa neuvième défaite en dix finales sur le circuit d'élite du tennis mondial. Son seul titre a été conquis sur le gazon de Rosmalen l'an dernier. Plus tôt dans la journée, Sander Gillé et Joran Vliegen ont remporté le tournoi en double décrochant, ensemble, leur 4e titre sur le circuit ATP. (Belga)