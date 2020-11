L'ancien patron de Ferrari Jean Todt donne des nouvelles de Michael Schumacher

L'ancien patron de Ferrari a confié qu'il "voyait Michael Schumacher régulièrement", sans entrer dans les détails.

Le 29 décembre 2013, le multiple champion du monde de F1 Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski. Pris en charge au CHU de Grenoble, l'Allemand avait fini par être transféré à l'hôpital de Lausanne, en Suisse, cinq mois plus tard.

Depuis, le mystère plane autour de sa santé. De temps en temps, des proches lâchent des bribes d'informations par-ci, par- là.

Jean Todt, ancien patron de Ferrari, a confié au quotidien néerlandais De Telegraaf qu'il "voyait Michael régulièrement". "Son combat est toujours en cours, avec sa famille et ses médecins. Je vois Michael régulièrement. Nous regardons la télévision ensemble", a-t-il confié sans entrer dans les détails.

Il n'a pas non plus voulu commenter le futur du fils de Schumi, Mick, actuel membre de la filière de jeunes pilotes de Ferrari et pressenti pour une place de titulaire la saison prochaine chez Alfa Romeo ou Haas. "Si Michael vivra les succès de Mick? Je ne vais pas en parler. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est privé".

