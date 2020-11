Courte défaite 1-2 des Red Panthers dans leur 2e duel contre la Grande-Bretagne

(Belga) Après leur partage 1-1 lors de leur première confrontation face à la Grande-Bretagne, 5e nation mondiale, les Red Panthers, l'équipe nationale dames de hockey, a subi une courte défaite 1-2 face aux championnes olympiques en titre, dimanche à Uccle, dans le cadre de leur 8e rencontre du tournoi.

Plus dominantes dans le jeu que samedi, les Belges, 12e mondiales, ont cédé sous le réalisme britannique sur penalty corner (pc). Avec 7 points en 8 rencontres, la Belgique se maintient à la 6e place de la compétition, tandis que leur adversaire du jour grimpe en 4e position avec 11 unités. Après une longue période d'observation, la première occasion est revenue aux Britanniques sur le 1er pc de la partie. Lili Owsley, d'un tip-in juste devant la gardienne Elena Sotgiu, a ouvert le score (0-1, 14e). Dès la 1ère minute du 2e quart-temps, une descente sur l'aile droite de Shaunda Ikegwuonu, pour sa 1re cape en match officiel, a permis à la jeune espoir du Braxgata de servir Alix Gerniers dont l'envoi était repris par sa capitaine Barbara Nelen (1-1, 14e). Trois autres pc anglais ont ensuite été bien contrés par la défense belge, laissant les deux équipes à égalité au repos. De retour des vestiaires, les joueuse de Niels Thijssen se sont montrées beaucoup plus entreprenantes et ont pris la possession de balle à leur compte, sans pouvoir concrétiser. En fin de 3e quart, les Britanniques ont forcé 3 pc d'affilée. Le dernier, au coup de sifflet de fin de période, une nouvelle fois joué sur phase de déviation, a permis à Sarah Robertson de donner l'avance définitivement à son pays (1-2, 45e). Le prochain rendez-vous des Red Panthers est prévu mercredi (15h30), toujours dans les installations d'Uccle Sport à Bruxelles, contre les Pays-Bas, N.1 mondiaux et leaders du classement féminin. Il s'agira du dernier match officiel des Belges avant une longue trêve hivernale. Elles reprendront les 23 et 24 janvier 2021 par un déplacement en Chine, celui qui avait été remis en février de cette année lorsque la pandémie de coronavirus s'était déclarée en Asie. (Belga)