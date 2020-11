Victoire et titre pour Alessio Picariello en GTE à Portimao

(Belga) En remportant ce dimanche les 4 Heures de Portimao, au Portugal, le Belge Alessio Picariello (Porsche) a été sacré champion de la catégorie GTE en European Le Mans Series.

Accompagné par l'Italien Michele Beretta et l'Allemand Christian Reid, Alessio Picariello (Porsche) comptait sept points de retard sur la Ferrari de Niki Cadei/Michal Broniszewski/David Perel (Ita/Pol/Afs) avant les 4 Heures de Portimao, dernière course de la saison en ELMS. Au terme d'une course très disputée dans la catégorie et en ayant été en lutte directe avec la Ferrari Cadei/Broniszewski/Perel (Ita/Pol/Afs), le trio Picariello/Beretta/Ried s'est imposé devant leurs rivaux et a remporté le titre en GTE. Les deux équipages ont terminé avec le même nombre de points (99) et s'étaient imposés à deux reprises cette saison. Ils ont donc été séparés par le nombre de podiums, la Porsche ayant terminé une fois de plus dans les trois premiers que la Ferrari. Soutenu par Porsche Motorsport Asia, Alessio Picariello remporte le titre en GTE pour sa toute première participation à l'European Le Mans Series. La course a été remportée au classement général par l'Aurus-Gibson LMP2 de Roman Rusinov/Mikkel Jensen/Nick De Vries (Rus/Dan/P-B). (Belga)