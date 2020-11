Italie: Ronaldo et Ibrahimovic font (encore) le show

La Juventus a retrouvé à la fois Cristiano Ronaldo et le goût de la victoire dimanche face au promu la Spezia (4-1), avec deux buts de la star portugaise pour son retour aux affaires après sa quarantaine pour cause de Covid-19.

Après trois matches nuls de suite en championnat, sur le terrain, ce succès pour le compte de la 6e journée de Serie A permet à la Juve de se hisser provisoirement à la 2e place du classement en attendant le match entre Naples et Sassuolo (17h00 GMT).

Avec CR7, tout redevient plus simple pour l'entraîneur Andrea Pirlo: entré après dix minutes de jeu en seconde période alors que les Bianconeri (en orange dimanche) étaient accrochés 1-1, le Portugais n'a mis que trois minutes pour retrouver le chemin des filets, bien servi par Alavaro Morata.

Et l'indiscutable patron de la Juve n'a laissé à personne le soin de transformer, d'une panelka pleine d'autorité, le penalty du 4-1 obtenu par Federico Chiesa (76e), après que Adrien Rabiot eut entre-temps fait le break en solo, tel un attaquant (68e).

Jusqu'à l'entrée en jeu de Ronaldo, à la place d'un Dybala encore loin de son meilleur niveau, tout avait été plus compliqué pour la Juventus. Les champions d'Italie avaient certes ouvert la marque par Morata (14e), en conclusion d'un joli mouvement collectif, mais avaient aussi trop gâché, permettant à la Spezia d'égaliser sur l'une de ses rares incursions, par Tommaso Pobega (32e), dont la déviation n'a laissé aucune chance à Gianluigi Buffon.

alu/cp

Zlatan Ibrahimovic a enrichi dimanche sa collection de buts acrobatiques pour conforter la première place de l'AC Milan, lors de la 6e journée de Serie A, qui a vu Cristiano Ronaldo, à peine guéri du Covid-19, s'offrir un doublé pour son retour avec la Juventus.

"Cristiano is back!" ("Cristiano est de retour"), a lâché le Portugais de 35 ans, tout sourire, pas fâché d'être revenu à "faire ce qui (lui) plait, jouer au foot".

- Morata mieux que la VAR -

Comme Ronaldo à la Juve, Ibrahimovic a justifié son statut de star et de salaire le plus élevé de l'équipe en sortant l'AC Milan d'un mauvais pas sur le terrain de l'Udinese (2-1). Et avec la manière, grâce à l'un de ces retournés acrobatiques dont il a le secret, à quelques minutes du terme.

"Un beau but", certes, mais surtout un coup de patte synonyme des trois points dans un match qui "n'a pas été simple", a souligné le Suédois de 39 ans, meilleur buteur de Serie A avec désormais sept réalisations.

- Immobile, retour gagnant -

Les Rossoneri, entamés par l'accumulation de matches, s'étaient fait rejoindre en début de seconde période sur penalty (De Paul, 48e) après avoir ouvert la marque par Kessie (18e), déjà sur un impeccable service en retrait de "Ibra".

Milan étire à 24 matches consécutifs sa série d'invincibilité depuis la reprise des compétitions en juin.

Et le club lombard enregistre deux retours importants, à quatre jours de recevoir Lille en Ligue Europa: le gardien Gianluigi Donnarumma, moins d'une semaine après l'annonce de son test positif au Covid-19, et l'attaquant croate Ante Rebic, après un mois d'absence (coude).

Autre retour gagnant, celui de Ciro Immobile à la Lazio Rome, après avoir dû manquer le déplacement à Bruges (1-1) en Ligue des champions après des tests "douteux" au Covid-19.

A l'énergie, les Laziali ont renversé le mal classé Torino, qui pensait avoir assuré la victoire en passant en tête (3-2) à trois minutes de la fin. Mais une fin de match folle à Turin, étirée après un recours à la VAR qui a duré trois minutes, a souri aux Romains, qui ont d'abord égalisé sur penalty par Immobile (90+5) avant d'assommer le "Toro" par Caicedo (90+8e).