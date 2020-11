1B Pro League - Le RWDM s'impose face à Bruges NXT et se hisse en 5e position

(Belga) Battu le week-end dernier par le FC Seraing, le RWDM a renoué avec la victoire dimanche en déplacement au Club NXT (0-2) pour le compte de la 9e journée du championnat de 1B Pro League. Les Bruxellois se sont imposés grâce à un autogoal d'Ibe Hautekiet (52e) et à Nicolas Rommens (90e+2, sur penalty).

Au classement, le RWDM se hisse à la 5e place avec 9 points et seulement sept matches joués. Il saute le Lierse (6e) et Westerlo (7e), qui comptent 7 points. Les espoirs de Bruges restent derniers (3 points). Samedi, l'Union Saint-Gilloise a pris la tête du classement avec 20 points grâce à sa victoire 1-4 à Westerlo, qui a ouvert la marque par Atabey Cicek (1ère). Mais les Bruxellois ont réglé l'affaire des Campinois avant la mi-temps par Casper Nielsen (9e, 41e) et Dante Vanzeir (11e, 45e+1). Vendredi, Lommel a également été mené à la marque avant de s'imposer au Lierse (1-3). Le but de Placca Fessou (9e, 1-0) n'a pas évité aux Lierrois une quatrième défaite d'affilée. Les Limbourgeois ont renversé le score grâce à Manfred Ugalde (39e, 1-1), Marlos Moreno (53e, 1-2) et Anass Zaroury (57e, 1-3). Le duel entre Deinze (3e, 11 points) et FC Seraing (2e, 18 points) prévu dimanche à 16 heures a été reporté à la demande du club flandrien en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus. Quelque 25 personnes sont infectées et tout le club est en quarantaine.