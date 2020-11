Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad (1-4 au Celta) reprend la tête au Real Madrid

(Belga) Adnan Januzaj a suivi du banc la victoire de la Real Sociedad au Celta Vigo dimanche lors de la 8e journée du championnat d'Espagne de football. David Silva (24e, 0-1), Mikel Oyarzabal (34e, 0-2) et William José (54e, 81e) ont permis au club basque de reprendre la tête du classement avec 17 points au Real Madrid (16 points et un match de moins).

Le but marqué par Iago Aspas sur penalty (77e, 1-3) n'a pas aidé le Celta (17e, 6 points), qui a fini à dix suite à l'exclusion de José Fontan (90e+3). Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a dominé ADO La Haye 4-0 grâce à Eran Zahavi sur penalty (16e), Chukwunonso Madueke (51e, 90e+2) et Ryan Thomas (84e). Après sept journées, le PSV se retrouve 3e avec 16 points tout comme Heerenveen (4e) à deux longueurs du duo Ajax-Vitesse. L'ADO, où Dante Rigo et Samy Bourard étaient titularisés, est 15e avec 4 points. (Belga)