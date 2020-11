Retour gagnant pour Cristiano Ronaldo, double buteur contre Spezia (vidéos)

De retour après après son test positif au Covid-19 révélé le 13 octobre, Cristiano Ronaldo a réalisé un doublé lors de la victoire 1-4 de la Juventus sur le terrain de Spezia, dimanche, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Italie.

Lorsque Ronaldo est monté au jeu, le score était de un but partout, après l'ouverture du score de Morata (14e) et l'égalisation de Pobega (32e). Ronaldo est monté au jeu à la 56e minute. Trois minutes plus tard, lancé par Morata, il dribblait le gardien Provedel et redonnait l'avantage à la Juve (59e). Après un but de Rabiot (67e), le Portugais a fixé le score à 1-4 sur penalty, réalisant une 'Panenka' (76e).

Ronaldo avait été testé positif avant un match de son équipe nationale contre la Suède. Les différents tests positifs subis depuis lors par 'CR7' l'ont privé de ses retrouvailles avec son éternel rival, Lionel Messi, lors du match de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone, remporté mercredi par les Catalans (0-2).

Sans sa star portugaise, la Juventus a aussi été tenue en échec à deux reprises en championnat, à Crotone (1-1) et contre l'Hellas Vérone (1-1), et s'est imposée au Dynamo Kiev (0-2) en Ligue des Champions. Avec 12 points, la Juventus est provisoirement deuxième du championnat, à 4 longueurs de l'AC Milan.



