Ged Müller, légende du football allemand, serait en fin de vie

Le légendaire attaquant allemand Gerd Müller "glisse vers sa fin" alors qu'il est atteint par la maladie d'Alzheimer, a confié son épouse, Uschi Müller, lundi au Bild à la veille du 75e anniversaire du meilleur buteur de l'histoire du football allemand.

Müller vit dans une maison de retraite et reçoit quotidiennement la visite de sa femme, qui lui a dit qu'elle essaierait de lui parler "avec des mots lents et clairs" et regarder la télévision avec lui le jour de son anniversaire comme n'importe quel autre jour. "Il a toujours été un combattant, toujours courageux, tout au long de sa vie. Gerd glisse vers sa fin", a déclaré Uschi Müller. "Il est calme et paisible, et je ne pense pas qu'il ait à souffrir... J'ai l'espoir qu'il ne puisse pas penser à son sort, à une maladie qui prive une personne de sa dernière dignité".

Le Bayern Munich, club de longue date de Mueller, a rendu sa maladie publique à l'occasion de son 70e anniversaire en 2015. Le "Bombardier" a marqué 365 buts et 427 matchs de Bundesliga, remportant tous les titre possibles avec le Bayern. Ses 40 buts en une saison de championnat sont un record qui n'a toujours pas été battu. Il a également remporté l'Euro 1972 et la Coupe du monde 1974 pour l'Allemagne de l'Ouest, en marquant le but vainqueur en finale. Il a marqué 68 buts en 62 sélections avec la Mannschaft

