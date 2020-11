Zinho Vanheusden sera absent pendant six mois

Le cri de Zinho Vanheusden en début de rencontre dimanche contre le KV Ostende laissait présager le pire. Et le pire est arrivé pour le capitaine du Standard, récemment appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Le défenseur souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs nécessitant une reconstruction chirurgicale. Le joueur sera indisponible six mois, a annoncé le Standard lundi.

"Le jeune défenseur belge sera opéré dès que possible et est très déterminé à revenir encore plus fort après cette nouvelle épreuve. Le Standard de Liège souhaite à son capitaine un bon rétablissement et lui apportera tout le soutien nécessaire durant sa revalidation", a écrit le club liégeois sur son site internet.

Zinho Vanheusden a été victime d'une entorse du genou droit dimanche contre le KV Ostende, match de la 11e journée de D1A. Longtemps resté au sol, Vanheusden a été évacué sur civière à la 23e minute, en pleurs. Le défenseur de 21 ans a déjà eu des problèmes de genou, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en septembre 2017 alors qu'il évoluait à l'Inter.

