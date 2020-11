"Le crack est de retour": la presse espagnole sous le charme d'Eden Hazard

Le retour d'Eden Hazard dans la peau d'un titulaire au Real Madrid enchante les médias espagnols. Le Diable Rouge y reçoit des éloges après son but de ce weekend.

Et si c'était enfin le début de l'histoire dont toute la Belgique du foot rêvait ? Eden Hazard a livré une prestation absolument remarquable ce weekend contre Huesca. Titulaire pour la première fois en Liga depuis le 8 août, le Diable Rouge a disputé 60 minutes, inscrivant au passage un très joli but des 25 mètres.

Déjà rassurant contre Mönchengladbach, Hazard a donc su convaincre. De quoi rassurer la presse espagnole, presque unanime sur l'évolution du joueur. Les médias ne tarissent pas d'éloges envers le numéro 7 de Madrid, de retour après une série de blessures.

"Hazard a réagi, affichant une attitude très différente ces dernières semaines. Son implication a changé", peut-on notamment lire dans Marca. "Et la conséquence est qu'il a pu être de retour plus vite sur le terrain, montrant une image qui n'avait rien à voir avec celle que l'on pouvait voir de l'attaquant. Plus concentré, plus raffiné, mieux physiquement, il a laissé présager qu'il pouvait être ce joueur décisif au Real Madrid", ponctue le célèbre quotidien espagnol.

Le Mundo Deportivo, de son côté, semble considérer le retour d'Hazard comme une aubaine. "Il est l'éclaircie des Merengues", écrit le journal espagnol, qui a apprécié le spectacle de ce weekend. "Contre Mönchengladbach et contre Huesca, on voyait par moments que le crack qui évoluait à Chelsea était de retour. Zidane et le vestiaire du Real sont conscients qu'ils ont besoin du meilleur Hazard pour aspirer à remporter des titres".

Ce qui intéresse le plus quand on parle d'Hazard, ce sont ses facultés techniques. Pour le journal Sport, avec ce retour, le Real Madrid peut à nouveau envisager d'autres options. "Le Belge est devenu la solution d'urgence aux problèmes que le Real Madrid expose en attaque depuis que cette saison a commencé. Mais soudain, la qualité d'Hazard a finalement semblé résoudre le problème. Hazard a reçu un ballon dans les pieds à 25 mètres du but et sa frappe surprenante a fini au fond, juste à côté du poteau. Ce but a réveillé l'instinct de buteur du Real Madrid".

Au-delà du sportif, AS salue ce qui semble être une sérénité retrouvée chez Hazard. "Le plus prometteur, c'est l'impression qu'il transmettait. Il a joué pendant une heure et ne s'est pas plaint de sa cheville. Le match contre Huesca a été le point de départ de sa saison. Et par la même occasion, Benzema a retrouvé un partenaire qui parle le même langage footballistique", écrit le journal.

Eden Hazard aura besoin de jouer pour retrouver toutes ses sensations. Il pourra continuer à le faire dès mardi, en Ligue des Champions, contre l'Inter Milan. Espérons que cette période soit propice à un retour à son niveau !

