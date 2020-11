C1: forfait de Kylian Mbappé, blessé, pour le match à Leipzig mercredi (PSG)

L'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le match de Ligue des champions au RB Leipzig mercredi, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, a annoncé mardi son club, sans préciser de durée d'indisponbilité.

Cette absence s'ajoute à celles de Neymar et de Mauro Icardi, deux autres des "Quatre fantastiques" parisiens, pour ce match décisif en vue de la qualification pour les 8es de finale.

Le Brésilien, touché aux adducteurs, et l'Argentin, à un genou, sont attendus sur le terrain après la trêve internationale, soit le 20 novembre. Marco Verratti et Julian Draxler également, selon le dernier communiqué médical du club.

Mbappé, l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de saison, aussi bien au PSG qu'en équipe de France, est sorti à la 74e minute du match de Ligue 1 à Nantes samedi (3-0), la main derrière la cuisse droite.

"C'est de la fatigue, pas une blessure", a balayé son entraîneur Thomas Tuchel après la rencontre.

Mais l'ambiance a viré au pessimisme dimanche puis lundi, avec des examens médicaux qui ont confirmé les inquiétudes: le joueur souffre bien d'une "gêne musculaire aux ischios jambiers droit" qui l'empêche de se rendre en Allemagne, selon le club.

En l'absence de Neymar et Icardi, Mbappé y était attendu comme l'atout N.1 de Paris. En grande forme, avec 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, le jeune champion du monde de 21 ans est l'attaquant le plus efficace de son équipe depuis la reprise.

Moise Kean, auteur d'un doublé lors du dernier match de C1 au Basaksehir Istanbul mercredi (2-0), Angel di Maria et Pablo Sarabia devraient ainsi débuter sur la pelouse de la Red Bull Arena.

Pour la 3e journée, le PSG joue au RB Leipzig, l'équipe qu'il avait battue en demi-finale en août dernier (3-0), un match déterminant en vue de la qualification. Les deux équipes sont à égalité (3 points), derrière le leader Manchester United (6 pts).