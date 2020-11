"Je reviendrai plus fort": la superbe vidéo de Zinho Vanheusden après sa blessure au genou

Deux jours après avoir été victime d'une nouvelle grave blessure au genou, Zinho Vanheusden a réagi mardi sur les réseaux sociaux. Le défenseur du Standard promet de revenir "plus fort que jamais".

"Je reviendrai plus fort. Plus fort que jamais... à nouveau!", a écrit Vanheusden sur Instagram, dans un message accompagné d'une vidéo. "Un nouveau contretemps. Une nouvelle blessure au genou. Merci pour tous les messages et l'amour. Cela signifie beaucoup. Je continuerai toujours à rêver d'un titre avec le Standard et de jouer pour notre équipe nationale."

Vanheusden s'est blessé dimanche contre Ostende. Son cri de douleur a résonné dans Sclessin. Les examens effectués lundi ont confirmé que le capitaine des 'Rouches' souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit nécessitant une reconstruction chirurgicale. Il sera indisponible six mois.

Le défenseur de 21 ans a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en septembre 2017 alors qu'il évoluait à l'Inter. Vanheusden avait débuté avec l'équipe nationale contre la Côte d'Ivoire début octobre.

