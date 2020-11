Ligue des Champions - Le Real Madrid de Courtois et Hazard émerge contre l'Inter, De Bruyne à l'assist pour City

(Belga) Le choc de mardi soir entre le Real Madrid et l'Inter Milan lors de la 3e journée du groupe B de la Ligue des Champions a tourné en faveur des Espagnols, victorieux 3-2. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu'Eden Hazard a été remplacé peu après l'heure de jeu. Côté milanais, Romelu Lukaku était absent et Radja Nainggolan est monté au jeu en fin de match.

Avec un point sur six au compteur et déjà dos au mur, le Real a bien débuté la partie avec deux buts en première période. Karim Benzema a profité d'une mauvaise passe en retrait d'Achraf Hakimi pour dribbler Samir Handanovic et marquer dans un but vide (1-0, 25e). Dans la foulée, Sergio Ramos a fait le break d'une tête croisée sur corner (2-0, 33e). Mais l'Inter, aussi à la recherche de points, a réduit l'écart via Lautaro Martinez à la suite d'un magnifique assist de Barella (2-1, 35e). Après la sortie d'Eden Hazard, peu en vue, le Real a vu l'Inter revenir au score sur un tir croisé d'Ivan Perisic (2-2, 68e). Les Merengue, grâce à ses entrants Rodrygo et Vinicius, ont fait la différence. Le premier, d'un tir puissant sur un service du second, n'a laissé aucune chance à Handanovic (3-2, 80e). Le Borussia Mönchengladbach, qui a surclassé le Shakhtar (0-6), est en tête du groupe avec 5 points. Le Shakhtar et le Real comptent 4 points alors que l'Inter ferme la marche (2 pts). Dans le groupe C, Manchester City et Kevin De Bruyne ont confirmé leur bonne forme européenne. Les Skyblues ont aligné une troisième victoire en prenant facilement la mesure des Grecs de l'Olympiacos (3-0). Le Diable Rouge s'est une nouvelle fois illustré en distillant les assists sur les goals de Ferran Torres (1-0, 12e) et Gabriel Jesus (2-0, 81e). Après la sortie du Belge, City a ajouté un troisième but via Joao Cancelo (3-0, 90e). Au classement, l'équipe de Pep Guardiola est en tête avec 9 points. Le FC Porto, tombeur de l'Olympique de Marseille, suit avec 6 points. Suivent l'Olympiacos (3) et l'OM (0). (Belga)