ATP Paris - Goffin n'a plus gagné depuis l'US Open : "Retrouver la fraîcheur physique et mentale"

(Belga) L'année 2020 s'est donc achevée en mode mineur pour David Goffin (ATP 14) avec une nouvelle défaite dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Liégeois s'est cette fois incliné 6-4, 7-6 (8/6) contre le Slovaque Norbert Gombos (ATP 105), issu des qualifications, malgré trois balles d'égalisation à un set partout à 6-3 dans le tie-break. Il n'a plus réussi à gagner le moindre match depuis l'US Open.

"Je n'ai peut-être pas pratiqué mon meilleur tennis, mais j'ai eu de bons moments. A Anvers et ici", a-t-il déclaré. "À Roland-Garros, l'adversaire était de qualité (ndlr : le jeune Italien Jannik Sinner), mais je voulais faire un come-back pour la fin de la saison. J'ai eu le virus ensuite. Ce n'était pas l'idéal à cette époque de l'année, mais j'étais ravi de fouler le court à nouveau. Bien sûr, je n'étais pas prêt. Je le savais, mon coach également. Avant Anvers, j'ai tapé deux fois, puis je me suis arrêté. Et j'ai retapé deux fois avant ici. On ne peut pas espérer grand-chose. J'ai essayé de faire le maximum et c'est tout." David Goffin va désormais tourner son regard vers 2021. Encore dans le top 10 à l'ATP dé début février à fin août, le N.1 belge sait qu'il devra mettre les bouchées doubles s'il veut retrouver une place au soleil. Mais il est prêt à le faire. "Je ne me sens pas à bout au point de ne plus avoir envie de voir une balle jaune. C'est déjà bien", a-t-il poursuivi. "Nous devrons quitter l'Europe plus tôt, parce qu'il faut observer une quarantaine en Australie, mais nous trouverons des solutions pour faire une bonne préparation. Déjà, c'est retrouver la fraîcheur physique et mentale. Avec le virus, les changements de surface, le froid, j'ai un peu mal partout. Quand on se sent bien, on arrive à gérer toutes sortes de conditions. Cela va être une phase importante dans ma préparation pour essayer de retrouver cette solidité et le meilleur coffre possible pour avoir une bonne année 2021." Le Liégeois ponctue donc sa saison avec une cinquième défaite de rang, une série inédite depuis 2013. Alors en début de carrière, il avait notamment été battu au premier tour à Roland-Garros par Novak Djokovic ainsi que par Jo-Wilfried Tsonga d'entrée à Wimbledon. (Belga)