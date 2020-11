Diego Maradona, légende du football, opéré d'un hématome à la tête: le superbe message de Lionel Messi (photo)

"Diego, toute la force du monde": la superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi a publié sur Instagram mercredi un message de soutien à son compatriote, la légende Diego Maradona, opéré d'un hématome à la tête mardi soir.

"Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi souhaitons te voir rétabli le plus vite possible. Je t'embrasse du fond du coeur !", a écrit Messi sur Instagram, accompagnant ce message d'une photo de lui et Maradona.

Diego Maradona, légende du football argentin, a été opéré avec succès d'un hématome à la tête mardi soir à la clinique privée Olivos, dans la banlieue nord de Buenos Aires, cinq jours après avoir fêté son soixantième anniversaire.

La star y avait été transférée après une première hospitalisation, lundi, à La Plata, à 60 km au sud de la capitale.

"Diego a bien toléré l'opération. Il est réveillé et tout va bien. (...) Il va rester en observation", a annoncé mardi soir en conférence de presse son médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque.