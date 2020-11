Thomas Meunier: "Nous avons été dans un très bon jour" (vidéo)

"Je ne vais pas dire que Bruges a été mauvais. Nous avons été dans un très bon jour. Tout nous a réussi. On a trois occasions, on met trois buts. C'est vrai qu'il y a eu 1-2 approximations de la défense brugeoise, mais on a bien joué le coup. On a été présent physiquement, on était venu ici pour prendre les trois points car on avait envie de rectifier le tir par rapport au match précédent. On a été très bon ce soir, c'est ça qu'il faut retenir".

"J'ai l'habitude de suivre Bruges en championnat. Dortmund, c'est un autre calibre, mais ils sont souvent très appliqués et on les met rarement en difficultés. Ce sont des choses qui arrivent, le principal c'est qu'on puisse profiter de ces erreurs. C'est là qu'on voit qu'on était 100% investi ce soir".

"C'est un peu triste, mais c'est l'histoire du foot. C'est compliqué pour tout le monde, partout. On a un contrat de travail, c'est de jouer au football. Avec supporters, c'est sûr que c'est mieux, mais sans, on doit faire quand même. On essaie de faire du mieux qu'on peut".