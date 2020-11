Tennis: David Goffin se sépare de son entraîneur suédois Thomas Johansson

David Goffin a annoncé jeudi, sur les réseaux sociaux, la fin de la collaboration avec son entraîneur suédois Thomas Johansson. "Après deux ans de travail ensemble, Thomas et moi avons décidé de mettre un terme à notre collaboration", a écrit le 14e mondial sur Instagram. "Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir".

L'année 2020 du tennisman belge s'est achevée mardi en mode mineur avec une nouvelle défaite dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Liégeois n'a plus réussi à gagner le moindre match depuis l'US Open, début septembre.

David Goffin va désormais tourner son regard vers 2021. Encore dans le top 10 à l'ATP dé début février à fin août, le N.1 belge sait qu'il devra mettre les bouchées doubles s'il veut retrouver une place au soleil. Mais il est prêt à le faire. "Je ne me sens pas à bout au point de ne plus avoir envie de voir une balle jaune. C'est déjà bien", avait-t déclaré après sa défaite mardi. "Nous devrons quitter l'Europe plus tôt, parce qu'il faut observer une quarantaine en Australie, mais nous trouverons des solutions pour faire une bonne préparation. Déjà, c'est retrouver la fraîcheur physique et mentale. Avec le virus, les changements de surface, le froid, j'ai un peu mal partout. Quand on se sent bien, on arrive à gérer toutes sortes de conditions. Cela va être une phase importante dans ma préparation pour essayer de retrouver cette solidité et le meilleur coffre possible pour avoir une bonne année 2021".



