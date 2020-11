Europa League: Dries Mertens et Naples galèrent en Croatie, incroyable exploit de Lille à l'AC Milan

La suite du premier tour de la Ligue Europa, jeudi, a été marquée par l'exploit de Lille sur la pelouse de l'AC Milan (3-0) et les victoires sans trop forcer de Rome, Tottenham, Arsenal et Naples.

Face à un ténor de la Serie A et au célèbre Zlatan Ibrahimovic, en pleine forme ces dernières semaines mais décevant jeudi, les Lillois ont sorti les crocs et d'abord mené 1-0 grâce à un penalty obtenu et transformé par le Turc Yusuf Yazici (22e). L'addition a ensuite été corsée par le même Yazici, intenable et auteur de deux autres buts en trois minutes (55e, 58e), pour son deuxième "hat-trick" de la saison et la première victoire d'un club français cette semaine en Europe. Lille, toujours invaincu en Europe, est donc premier du Groupe H, avec sept points, devant Milan (6) et le Sparta Prague (3-0) qui est allé ouvrir son compteur en gagnant facilement à Glasgow, sur la pelouse du Celtic (4-1). Alexis Saelemakers n'as pas disputé cette rencontre.

Côté français, Nice, privé pour plusieurs mois de son capitaine Dante, n'a pas fait aussi bien que Lille, de loin: défaite en République tchèque (3-2) face au Slavia Prague pourtant diminué par cinq absences provoquées par le coronavirus. Avec trois petits points, le Gym reste dernier du Groupe C et devra impérativement l'emporter dans trois semaines au match retour contre ces mêmes Tchèques, sous peine d'élimination.

Dans les autres matches concernant des habitués de la C3, Arsenal a été mené 1-0 par Molde (Ellingsen, 22e). C'était avant de provoquer deux buts contre leur camp des Norvégiens (Haugen 45e+1, Sinyan 62e), puis de s'envoler grâce à Pepe (70e) et Willock (88e): 4-1.

Autre cador de Premier League, Tottenham, avec Toby Alderweireld titulaire au centre de la défense des Spurs, s'est facilement imposé sur la pelouse de Ludogorets (3-1) alors que le Naples de Dries Mertens, auteur d'une passe décisive, a eu plus de mal à Rijeka (2-1) en Croatie. Dans l'autre match du groupe F, la Real Sociedad, avec Adnan Januzaj pendant 15 minutes, s'est imposée 1-0 face à l'AZ Alkmaar grâce à un but de Portu (58e). Naples, l'AZ et la Real Sociedad se partagent donc le haut du classement avec six points chacun.

Les cartons du soir ont été réussis par l'AS Roma contre les Roumains de Cluj (5-0) et par Leicester, avec un but de Dennis Praet, face aux Portugais de Braga (4-0). Youri Tielemans a joué 72 minutes pour les Foxes.

A noter, l'étonnant revers du PSV Eindhoven contre le PAOK Salonique: 4-1.