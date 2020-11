Des torrents de pluie ont frappé la pelouse de Villarreal (vidéos)

Le club espagnol de Villarreal jouait hier un match d'Europa League face au Maccabi Tel Aviv. Un match retardé de 70 minutes en raison de violentes pluies, tombées sur le stade à quelques minutes du coup d'envoi.

Les images de ces torrents font le tour du monde. On y aperçoit une pelouse totalement inondée, forçant les stewards à prendre des raclettes et des soufflettes pour sécher le terrain et éviter que la rencontre ne soit annulée. Il aura fallu 45 minutes de travail pour sauver le terrain.

Le match s'est bien déroulé et les Espagnols l'ont emporté 4-0.

