L'énorme malaise lors d'une interview d'Erling Haaland (vidéo)

Mercredi, le Borussia Dortmund venait à bout de Bruges assez facilement. Un match lors duquel Erling Haaland a inscri un doublé. Un journaliste américain a tenté une petite vanne en interview, mais au final, c'est un malaise qui transparait.

Erling Haaland et la presse, c'est une longue histoire. Le buteur norvégien n'a jamais été très serein face aux journalistes, mais la scène survenue après la victoire en Ligue des Champions face à Bruges entre directement dans le top 3 de ses moments les plus étonnants.

Et pour cause. Le Norvégien n'a pas semblé comprendre la blague lancée, par une question, par un journaliste de la chaîne CBS Sports. "Vous allez dormir seul ce soir ?", s'interroge-t-il, faisant référence à une petite blague d'Haaland quelques mois plus tôt. Il y affirmait dormir avec des ballons, qu'il recevait lorsqu'il inscrivait un triplé en match officiel.

Sauf qu'Haaland a visiblement oublié cela. Après avoir hésité en observant fermement le journaliste, il a simplement répondu oui. Le malaise est palpable, y compris lors du retour en plateau. Ne jamais tenter de déstabiliser Haaland.

