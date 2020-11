Jupiler Pro League - Malines et Charleroi ont assuré le spectacle : 3-3

(Belga) Le match d'ouverture de la 12e journée du championnat de Belgique s'est terminé par un partage 3-3 vendredi entre Malines et Charleroi. Les visités ont pris deux fois l'avantage par Geoffry Hairemans (9e, 1-0) et Igor De Camargo (32e, 2-1), qui disputait son 600e match, et Joachim Van Damme a arraché un point sur penalty (82e, 3-3). Les Zèbres sont revenus deux fois à la marque par Kaveh Rezaei (20e, 1-1) et sur un autogoal de Jordi Vanlerberghe (57e, 2-2) et Ali Gholizadeh (72e, 2-3) les a temporairement portés au commandement. Charleroi (23 points) est premier et Malines 14e (9 points).

A Malines, Hairemans a de nouveau été préféré à Onur Kaya. A Charleroi, Jules Van Cleemput, qui est arrivé pendant le mercato de Malines, a débuté contre son ex-équipe alors que Saido Beharino, en passe de devenir papa, était absent. La rencontre n'a pas débuté sur un rythme endiablé mais sur coup franc, Hairemans a déclenché un missile imparable à une vitesse de 132 km/h (9e, 1-0). Charleroi a immédiatement organisé la riposte mais une centre de Van Cleemput est passé à travers tout (12e)et après avoir remporté son duel avec Van Damme, Dorian Dessoleil n'a pas cadré son coup de tête (13e). Les Zèbres ne s'étaient pas montrés précis avant que, sur coup franc, Ryota Morioka place le ballon sur la tête de Rezaei (20e, 1-1). L'égalisation a relancé Charleroi, qui aurait pu prendre l'avance si Shamar Nicholson n'avait pas dévissé son tir sur un beau travail de Mamadou Fall (20e). Entre-temps, Malines a repris son souffle et sur un service de Hairemans, De Camargo a profité de la position trop avancée de Nicolas Penneteau pour le lober (32e, 2-1). Dans la foulée, le gardien zébré ne s'est pas laissé surprendre une deuxième fois par l'attaquant malinois (34e). Par contre, il a eu la chance d'être gracié par Steven Defour, qui a expédié le ballon au-dessus de tout près (41e), et Nikola Storm, qui s'est montré trop précipité (43e). La seconde période a débuté par un gros raté de Nicholson sur un ballon en retrait de Morioka (49e). Les Zèbres ont mis la pression. Les infiltrations de Joris Kayembe, les déboulés de Fall et les efforts personnels de Rezaei et de Gholizadeh ont noyé les Malinois. Mais l'égalisation est venue de Vanlerbeghe, qui a dévié un corner de Morioka dans son but (57e, 2-2). Charleroi était plus incisif sur les duels et Gholizadeh a intercepté dans son camp une mauvaise passe en retrait d'Issa Kaboré pour s'en aller battre Gaëtan Coucke d'un plat du pied gauche (72e, 2-3). Malines s'est tiré une balle dans le pied mais Steeven Willems a commis une faute de main dans le rectangle et a permis à Van Damme d'égaliser sur penalty (82e, 3-3). (Belga)