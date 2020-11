Euroligue - Victoire de Valence face à Milan avec un très bon Sam Van Rossom

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir (86-81) face aux Italiens d'Armani Exchange Milan pour le compte de la septième journée d'Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 21 points au compteur.

En début de match, ce sont les locaux qui prenaient rapidement les commandes du match (24-18) mais les visiteurs réagissaient grâce au duo Shavon Shields (17 points) et Kyle Hines (13 points) pour virer de justesse en tête à la pause (42-44). Au retour des vestiaires, ce sont à nouveau les Espagnols, dans le sillage d'un excellent Sam Van Rossom, qui repassaient devant (66-61) à l'entame du dernier quart. Dix dernières minutes tendues qui se sont jouées sur des détails et qui ont finalement permis à Valence d'empocher un quatrième succès (86-81) pour deux défaites dans cette édition 2020-2021 de l'Euroligue. Le Belge Sam Van Rossom termine meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points (2/5 à 2 points, 4/7 à 3 points et 5/6 aux lancers), 2 rebonds et 2 passes en 25 minutes. Vendredi prochain, les Espagnols de Valence se déplaceront en Allemagne pour y affronter le Bayern Munich pour le compte de la huitième journée d'Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)