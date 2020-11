Le coach de Marseille pète un plomb pendant une interview (vidéos)

Hier soir, Marseille a souffert mais s'est finalement imposé face à Strasbourg (0-1). Une victoire difficile qui continue à inquiéter supporters et membres du club. Mais pour André Villas-Boas, c'est un succès et il doit être vécu comme tel.

Interrogé par les journalistes de la chaîne française Téléfoot, le Portugais n'a pas apprécié les critiques sur le jeu de son équipe. Et il ne s'est pas prié pour l'exprimer. "On a pas le droit de faire les efforts pour gagner un match, mais quand on le fait, c'est l'adversaire qui sauve le match. Mais qu'est-ce que vous dites ?!", peste-t-il en direct. "Faites des analyses concrètes ! Il faut être objectif, vous pensez que venir gagner à Strasbourg à l'extérieur, c'est facile ? Il faut arrêter à un moment. Les mecs sont extraordinaires et font la différence face à chaque club. Il n'y a pas besoin d'être dans le milieu du foot pour comprendre ça. Il faut arrêter avec les conneries", s'est-il emporté par la suite.

Quelques secondes plus tard, il enchaîne avec une nouvelle pique. "Cette victoire nous place très haut dans le classement et je sais que vous êtes dégoutés. Mais c'est comme ça, c'est la vie". C'est ce que l'on appelle un fameux recadrage !

