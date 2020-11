Eden Hazard testé positif au coronavirus

Alors qu'il devait retrouver lundi les Diables Rouges après de nombreuses blessures, Eden Hazard doit renoncer. Le capitaine de l'équipe nationale belge a été testé positif au Covid-19 vendredi, a annoncé samedi le Real Madrid. Un autre joueur madrilène le Brésilien Casemiro est dans le même cas.

"Le Real Madrid C. F. communique que nos joueurs Casemiro et Hazard ont donné des résultats positifs au test COVID-19 effectué, hier vendredi matin. Tous les autres joueurs et le personnel d'encadrement de la première équipe, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont donné des résultats négatifs lors du même test effectué hier", précise le Real sur son site.

"Il est également confirmé une fois de plus que tous, à l'exception de Casemiro et de Hazard, ont donné des résultats négatifs au test d'antigènes effectué ce (samedi) matin". Hazard ne jouera donc pas dimanche soir à Valence (21h00) avec son club en championnat et ne rejoindra pas les Diables qui vont débuter leur préparation en vue de leurs trois prochains matchs : contre la Suisse (11 novembre), l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre).

La 106e dernière cap d'Eden Hazard remonte au 19 novembre 2019 contre Chypre (6-1). Il a manqué les cinq derniers matchs des Diables Rouges. Longtemps blessé, le Brainois a repris la compétition le 27 octobre et disputé trois parties de rencontres contre Mönchengladbach (20 minutes, 2-2), Huesca (le 31 octobre, 60 minutes, 4-1) et Inter Milan (le 3 novembre, 64 minutes, 3-2).

