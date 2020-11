Tour d'Espagne - Primoz Roglic sur le point de remporter sa 2e Vuelta: "Une belle manière de finir l'année"

(Belga) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a souffert dans la 17e étape du Tour d'Espagne entre Sequeros et Alto de La Covatilla samedi mais a conservé son maillot rouge de leader. Le Slovène va donc remporter sa deuxième Vuelta au terme de la dernière étape dimanche et l'arrivée à Madrid.

Avec 45 secondes d'avance sur Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), deuxième du général, avant le départ, Roglic a subi une attaque de l'Equatorien dans l'Alto de La Covatilla, la dernière difficulté de la journée. Distancé, le Slovène s'est arraché dans les derniers kilomètres et n'a perdu que 21 secondes pour conserver son maillot rouge. "C'est toujours bien d'avoir un final excitant mais j'aimerais que cela tombe sur quelqu'un d'autre", a souri Roglic après la course. "Je savais que j'avais les jambes et le mental pour tenir et j'espérais que cela suffirait. Je n'ai pas douté." Dans le final, Roglic a pu compter sur le travail de son équipier Lennard Hofstede, qui faisait partie de l'échappée matinale, pour maintenir l'écart avec Carapaz. "C'est un travail d'équipe qui a commencé depuis le début de la saison. Je tiens à remercier tous mes équipiers." Après avoir perdu le Tour de France lors de l'avant-dernière étape, le Slovène a bien rebondi en remportant Liège-Bastogne-Liège. Dimanche, il pourra fêter la deuxième Vuelta de sa carrière après l'arrivée finale à Madrid. "Je n'ai pas les mots", a confié Roglic. "Je suis évidemment très heureux et c'est une belle manière de terminer l'année." (Belga)