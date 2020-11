Barry Baltus 20e du Grand Prix d'Europe à Valence

(Belga) Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 20e ce dimanche du Grand Prix d'Europe Moto3, treizième manche du championnat du monde.

Après deux épreuves consécutives sur le circuit de Motorland Aragon, le paddock du Moto3 a pris la direction ce week-end de Valence, en Espagne, pour disputer la treizième manche de la saison 2020. Parti 22e sur la grille de départ, le Belge Barry Baltus n'a pas su profiter de l'une de ses meilleures qualifications de l'année pour marquer ses premiers points. Après un bon départ le propulsant au 17e rang, le Waretois a rétrogradé progressivement. Il a ensuite profité des quelques chutes à l'avant pour franchir la ligne d'arrivée 20e. Le début de course a été marqué par l'abandon de plusieurs candidats au titre à l'instar du leader du championnat l'Espagnol Albert Arenas, l'Italien Celestino Vietti et l'Espagnol Jaume Masia. Un scénario qui permet à Ai Ogura de revenir à 3 points d'Arenas au classement des pilotes. Le Japonais a terminé troisième du Grand Prix derrière les Espagnols Sergio Garcia et Raul Fernandez, qui a signé sa première victoire. Le prochain rendez-vous aura lieu le 15 novembre sur ce même circuit de Valence.