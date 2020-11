Romain Febvre gagne la première course au GP de Garda Trentino, Clément Desalle septième

(Belga) Le Français Romain Febvre (Kawasaki) remporté la première course du Grand Prix de Garda Trentino dimanche sur le circuit de Pietramurata pour la dernière manche du championnat du monde de motocross. Clément Desalle (Kawasaki), qui dispute le dernier Grand Prix de sa carrière, s'est classé septième. En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a termine à la quatrième place. Nathan Renkens (KTM), pour sa part, a fini en 16e position.

Febvre s'est montré le plus rapide devant le Slovène Tim Gajser (Honda), déjà assuré du titre de champion du monde, et le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha). Clément Desalle n'est pas parvenu à faire mieux qu'une septième place pour l'avant-dernière course de sa carrière. Brent Van Doninck (Yamaha) a échoué à la 26e et dernière place. Blessé à la jambe après un accident encouru mercredi lors du Grand Prix de Pietramurata, Jeremy Van Horebeek ne participe pas au Grand Prix. En MX2, Jago Geerts a terminé quatrième de la première course remportée le Français Tom Vialle (KTM), champion du monde depuis mercredi dernier. Son compatriote Maxime Renaux (Yamaha) et le Britannique Ben Watson (Yamaha) complètent le podium. Nathan Renkers, l'autre Belge en lice, s'est classé 16e La deuxième course en MX2 est prévue à 14h10 et celle en MXGP à 15h10. (Belga)