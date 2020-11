Tour d'Espagne - Primoz Roglic: "C'est beau de finir la saison comme ça"

(Belga) Primoz Roglic s'est adjugé le 75e Tour d'Espagne dimanche à Madrid, remportant la Vuelta, dernière course de la saison cycliste 2020, pour la deuxième année de suite. Le leader slovène de la formation Jumbo-Visma est le premier coureur à réaliser cette performance depuis l'Espagnol Roberto Heras (lauréat en 2003, 2004 et 2005)

"On a tout simplement profité. C'était la dernière étape à surmonter et on l'a fait. C'est beau de finir la saison comme ça", déclare Primoz Roglic. "Je dis toujours que chaque victoire est belle. C'est très difficile de gagner. Donc il est difficile de comparer (avec 2019). Je suis tout simplement ravi d'avoir pu gagner et de finir la saison ainsi". Roglic a enlevé la Vuelta après avoir terminé 2e du Tour de France, en cédant le maillot jaune à son compatriote Tadej Pogacar à la veille de la dernière étape. "Je ne sais pas si je suis le meilleur coureur de Grand Tour", dit Roglic. "Ce qui est sûr, c'est que j'étais le meilleur sur la Vuelta. Il reste des courses que je n'ai pas gagnées, de nouveaux défis, mais aujourd'hui on va commencer par célébrer". Le Slovène a ponctué victorieusement une saison 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus. "C'était une année spéciale", avance l'ancien spécialiste du saut à skis. "Je souhaite à tout le monde une bonne santé. Je veux remercier les organisateurs, Ils l'ont fait, ils nous ont permis de courir jusqu'en novembre. La course a été très bien organisée et j'ai profité de chaque journée. Je veux remercier tous les coureurs, surtout mes équipiers. J'ai aussi reçu un très bon soutien à la maison, même si ma famille n'a pas pu venir. C'est vraiment beau de gagner le maillot rouge et le maillot vert pour finir la saison. À l'année prochaine". (Belga)