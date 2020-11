Malmö champion de Suède pour la 21e fois

(Belga) Malmö a été sacré champion de Suède pour la 21e fois de son histoire dimanche à la suite de sa victoire 4-0 face à Sirius dans le cadre de la 27e journée du championnat de Suède.

Alors qu'il lui reste trois matches à jouer, Malmö, entraîné par l'ancien entraîneur danois Jon Dahl Tomasson, compte 10 points d'avance sur son dauphin, Elfsborg, qui ne peut plus le rejoindre. Jon Dahl Tomasson n'a pas assisté au sacre de ses troupes, lui qui s'est placé en quarantaine après un test positif au coronavirus. C'est Isaac Kiese Thelin, prêté par Anderlecht, qui a inscrit le premier but de Malmö dimanche, après 3 minutes de jeu. Anders Christiansen (8e), Ola Toivonen (15e) et Eric Larsson (76e) ont ensuite porté le score à 4-0. Seuls quelques supporters ont pu assister à la rencontre, alors que de nombreux fans ont suivi le match dans les bars, qui sont restés ouverts. C'est le 21e titre du Malmö FF, le premier depuis 2017. Malmö succède à Djurgardens au palmarès du championnat, disputé d'avril à novembre. (Belga)