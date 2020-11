Espagne: Varane et la défense blanche s'effondrent, soirée cauchemar pour le Real

La "Maison blanche" s'est écroulée : Raphaël Varane et la défense madrilène ont multiplié les erreurs et ont mené le Real Madrid tout droit vers sa deuxième défaite de la saison en Liga dimanche 4-1 à Valence.

Après le but initial de Karim Benzema (23e), le rideau madrilène s'est déchiré et a offert quatre pénaltys à Carlos Soler (qui en a transformé trois à la 35e, 54e et 63e). Raphaël Varane, après ses bourdes contre Manchester City et contre le Shakhtar Donetsk, a encore une fois alourdi la facture en marquant un but contre son camp (43e).

Varane (27 ans) a permis à Carlos Soler de retirer et transformer son premier pénalty car il est très légèrement rentré dans la surface de réparation avant le départ de la frappe avec Lucas Vazquez et Yunus Musah, puis a marqué un but contre son camp validé par la vidéo en essayant d'intercepter un centre adverse.

L'histoire se répète, et elle est impitoyable avec le grand international français (68 sélections).

Après deux grosses bourdes qui avaient conduit les siens vers l'élimination en 8e de finale retour de la dernière Ligue des champions sur le terrain de Manchester City début août (1-2, 2-1), après le but contre son camp marqué lors du retour perdant des Merengues en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk le 21 octobre (3-2), Varane est à nouveau le coupable idéal.

Pourtant, le Real Madrid a mieux débuté la rencontre que Valence, acculé par les champions d'Espagne en titre. Mais les madrilènes ont manqué de réalisme... et Valence, au contraire, a marqué deux fois en n'ayant cadré qu'une seule frappe en première période !

- Le VAR sanctionne le Real -

Alors que les médias espagnols n'ont de cesse de souligner les "cadeaux" régulièrement offerts par l'arbitrage vidéo aux Merengues, cette fois, c'est bien le VAR qui a enfoncé le Real Madrid.

A la 29e, Lucas Vazquez touche du bras un centre de Gaya dans la surface, le pénalty est indiscutable.

La tentative de transformation de Carlos Soler est repoussée par Thibaut Courtois, mais l'arbitre Gil Manzano ordonne après visionnage de la vidéo de retirer le pénalty, car Musah côté valencien, et Varane et Vazquez côté madrilène, sont entrés dans la surface de réparation avant le départ de la frappe de Soler.

Soler décide de frapper lui-même cette deuxième chance... et finit par transformer le pénalty (35e).

Dix minutes plus tard, rebelote : Varane tente de couper un centre de Gaya, mais envoie le ballon dans ses cages. Courtois, à terre, ne peut rien faire. Malgré un cafouillage qui nécessite une vérification vidéo, le but contre son camp de Varane est validé (43e).

- Cauchemar sans fin -

Dès lors, le cauchemar du Real n'en finit plus : au retour des vestiaires, la défense blanche, complètement à la dérive, se désolidarise encore. En tentant d'empêcher une reprise, Marcelo déclenche un nouveau pénalty. Soler s'élance, et inscrit son doublé (54e).

Et pour couronner le tout, le capitaine Sergio Ramos, quasi-irréprochable depuis le début de saison, a touché un ballon de la main dans sa surface, offrant un quatrième pénalty et un triplé pour Soler (63e).

Privé d'Eder Militao, mais surtout d'Eden Hazard et de Casemiro, tous positifs au nouveau coronavirus cette semaine, Zinédine Zidane avait décidé d'offrir leur chance à Isco et Marcelo dans le onze. Une décision surprenante, et qui n'a pas aidé le Real Madrid à augmenter son contrôle dans l'entrejeu.

Pourtant, le Valence CF était lui aussi diminué, privé de son gardien titulaire Jasper Cillessen et de Mouctar Diakhaby (blessés), et de Geoffrey Kondogbia, transféré dans la semaine à l'Atlético Madrid.

Le bilan de la soirée est terrible pour le Real Madrid : les Merengues ont essuyé leur deuxième défaite de la saison en Liga, ont reculé à la 4e place au classement... et ont peut-être perdu leur avant-centre fétiche Karim Benzema, remplacé par Mariano Diaz à la 75e et sorti en grimaçant et en se tenant l'adducteur gauche.