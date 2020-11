Zlatan Ibrahimovic s'en veut après le partage du Milan AC contre l'Hellas Vérone: "Après ce penalty raté, je suis mal!"

L'AC Milan, trois jours après la gifle reçue face à Lille (0-3) en Ligue Europa, a encore failli chuter à domicile mais Zlatan Ibrahimovic a arraché l'égalisation dans le temps additionnel face au Hellas Vérone (2-2), dimanche lors de la 7e journée de Serie A.

Le Suédois, d'une tête salvatrice (90+3e), s'est racheté du penalty totalement manqué un peu plus tôt (65e), son deuxième raté de suite après celui en Ligue Europa contre le Sparta Prague.

Les leaders ont souffert mais conservent leur invincibilité en championnat depuis la reprise post-confinement en juin, et préservent un matelas de deux points sur leur dauphin Sassuolo, qui avait également concédé le nul (0-0) vendredi sur son terrain face à l'Udinese.

Tout avait très mal commencé pour Milan, mené par Vérone 2-0 après moins de vingt minutes après deux coups de pied arrêtés: sur un corner, Barak était le plus prompt pour reprendre un ballon renvoyé par la barre de Donnarumma (6e) puis, après un coup franc, le défenseur milanais Calabria trompait son propre gardien en déviant le tir de Zaccagni (19e).

L'AC Milan a réduit le score sur un but contre son camp de Magnani (27e) mais a ensuite longtemps poussé en vain: outre le penalty gâché par Ibrahimovic, le club lombard est tombé sur un excellent gardien véronais, décisif devant Leao (23e), Hernandez (30e, 64e) et Ibrahimovic (77e). Mais il ne pouvait rien sur l'ultime poussée des Milanais, qui ont affiché bien plus d'envie et de répondant que jeudi face à Lille.

Après le match Zlatan Ibrahimovic s'en mordait les doigts d'avoir manqué un penalty: "Un nul ce soir, ça ne va pas. Tellement d'occasions, un penalty raté... Le prochain penalty, je le laisse à Kessié, c'est mieux comme ça. Il y a eu des erreurs, mais on prend un point, l'important était de ne pas perdre, ne pas perdre la confiance non plus. Vu notre classement, on veut tout gagner, c'est évident. On joue beaucoup de matches, on fatigue, ce n'est pas mal qu'arrive une trêve internationale. Aujourd'hui aussi, il me manquait la lucidité, l'instinct tueur devant le but, d'habitude je l'ai, aujourd'hui non. Le titre? Il faut des objectifs, on ne rentre pas juste sur un terrain pour se divertir. Mon tweet récent avec le maillot de la Suède? Non, c'était juste pour mettre de l'irritation en Suède (rires). Et le renouvellement de mon contrat? Après le penalty raté, je suis mal!"