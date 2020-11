Thiago Silva: "nous ne sommes pas des machines"

Le défenseur brésilien Thiago Silva, 36 ans, a fait part lundi de son inquiétude face aux blessures liées à l'accumulation de matches à cause du calendrier resserré en raison de la pandémie de Covid-19.

"Il faut se réinventer sans arrêt. On perd des joueurs infectés par le Covid-19, ou d'autres qui se blessent parce qu'on fait beaucoup de matches. Nous ne sommes pas des machines", a déclaré le joueur de Chelsea lors d'une conférence de presse, quelques heures après avoir rejoint le centre d'entraînement de la sélection brésilienne, à Teresopolis, près de Rio de Janeiro.

La Seleçao, qui affrontera le Venezuela vendredi et l'Uruguay le 17 novembre, en matches de qualifications pour le Mondial-2022, a été profondément remaniée, avec une cascade de forfaits dûs à des blessures (Coutinho, Fabinho...) et aussi au Covid-19, pour le milieu Casemiro, du Real Madrid.

Touché aux adducteurs, l'attaquant Neymar est forfait contre le Venezuela, mais le staff espère qu'il sera remis la semaine prochaine pour affronter la Celeste à Montevideo.

"On a vu des études récentes montrant qu'il est plus probable qu'on se blesse après avoir enchaîné quatre ou cinq matches (tous les trois jours). C'est très inquiétant pour nous", a insisté Thiago Silva.

L'ex-capitaine du Paris SG a assuré qu'il prenait encore plus sérieux sa préparation en raison de son "âge avancé", notamment en ce qui concerne l'alimentation.

"Avant, je mangeais plein de bêtises, après, et même parfois avant les matches. Mais maintenant, je fais beaucoup plus attention", a-t-il révélé.

Le défenseur de la Seleçao s'est dit impressionné par l'intensité du jeu en Premier League, championnat qu'il a rejoint cette saison, après huit ans au PSG.

"Lors de mes deux derniers matches, j'ai eu un terrible mal de crâne après coup, parce qu'il y a des duels aériens sans arrêt, un rythme de jeu très élevé", a-t-il raconté.

Samedi, il a inscrit, de la tête, son premier but sous les couleurs de Chelsea, lors de la victoire 4-1 sur Sheffield United.

Thiago Silva a également déclaré que l'annonce lundi d'un vaccin "à 90% efficace" contre le Covid-19 des laboratoires Pfizer et BioNtech était "la bonne nouvelle de la semaine"

"Espérons qu'il soit homologué au plus vite, pour qu'on puisse jouer dans des stades pleins à nouveau. Quand on regarde les tribunes vides, on a l'impression qu'on ne joue pour personne, même s'il y a la télé", a-t-il conclu.