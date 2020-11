Diables Rouges - Thomas Foket appelé pour remplacer Alexis Saelemaekers

(Belga) Thomas Foket (Reims) a été appelé en équipe nationale par Roberto Martinez afin de remplacer Alexis Saelemaekers, blessé, pour les trois prochains matches des Diables Rouges, mercredi contre la Suisse en amical puis en Ligue des Nations dimanche contre l'Angleterre et le 18 novembre face au Danemark, a indiqué l'Union belge de football lundi soir.

Lundi après-midi, la fédération avait annoncé les forfaits d'Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht). Le gardien des Blackburn Rovers Thomas Kaminski avait déjà été ajouté à la sélection, qui a entamé sa préparation lundi à Tubize. Le duel face à la Suisse servira de rencontre de préparation aux deux derniers matches des Diables Rouges en Ligue des Nations, le 15 novembre face à l'Angleterre et trois jours plus tard face au Danemark. Ces trois rencontres devaient se dérouler à huis clos au Stade Roi Baudouin à 20h45 mais ont été déplacées à Louvain car en raison du couvre-feu en vigueur à Bruxelles, de 22h00 à 6h00, l'utilisation du Stade Roi Baudouin était impossible. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point. (Belga)