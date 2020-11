Hannes Delcroix appelé chez les Diables Rouges

Hannes Delcroix, le défenseur du RSC Anderlecht, va intégrer le groupe des Diables Rouges pour le match amical contre la Suisse prévu mercredi à Louvain, a annoncé l'Union belge de football mardi.

Delcroix, 21 ans, fête ainsi sa première sélection avec les Diables Rouges. Il quittera le groupe après le match amical contre la Suisse pour retourner avec les U21 de Jacky Mathijssen qui disputent un match important en Bosnie (17 novembre) en vue de la qualification pour l'Euro U21.

Lundi, le sélectionneur Roberto Martinez avait déjà rappelé Thomas Kaminski (Blackburn) et Thomas Foket (Reims) après les forfaits d'Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Alexis Saelemaekers (AC Milan). Les Diables Rouges affrontent la Suisse mercredi en match amical. Un match qui sert de préparation pour les deux derniers matches de Ligue des Nations contre l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre).

Les trois rencontres ont été déplacées à Louvain car en raison du couvre-feu en vigueur à Bruxelles, de 22h00 à 6h00, l'utilisation du Stade Roi Baudouin était impossible. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point.