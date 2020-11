En centre comme à la maison: Zinho Vanheusden entame sa revalidation (vidéo)

Zinho Vanheusden, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou, a entamé son processus de revalidation. Le défenseur du Standard devrait en avoir pour au moins six mois avant de refouler une pelouse. Pas de quoi le décourager, que du contraire.

Dans des vidéos partagées sur ses réseaux sociaux, Vanheusden démontre toute sa motivation. On le voit notamment réaliser des exercices dans le centre de Lieven Maesschalk, très réputé et spécialisé dans les blessures liées au sport de haut niveau. Mais le Diable Rouge ne travaille pas qu'en centre, réaliser aussi des exercices étonnants à la maison, dans ses escaliers, en compagnie de sa compagne.

Reste à lui souhaiter un prompt rétablissement et un retour le plus rapide possible !